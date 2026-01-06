Haberler

Beşiktaş, Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş, Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, 2021-22 sezonunda transfer ettiği kaleci Mert Günok ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdı. Kulüp, Mert Günok'a emekleri için teşekkür etti. Milli kalecinin Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A 2021-22 sezonunda transfer olan Mert Günok ile olan sözleşme karşılıklı anlaşma ile sona erdi.

"Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz" başlığı ile kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi: 2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Milli kaleci Mert Günok'un Fenerbahçe ile masaya oturup 1-2 gün içinde Sarı-lacivertli takıma dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı

Bir devir resmen sona erdi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor

Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi