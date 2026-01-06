Beşiktaş, Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı

BEŞİKTAŞ'A 2021-22 sezonunda transfer olan Mert Günok ile olan sözleşme karşılıklı anlaşma ile sona erdi.

"Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz" başlığı ile kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi: 2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Milli kaleci Mert Günok'un Fenerbahçe ile masaya oturup 1-2 gün içinde Sarı-lacivertli takıma dönmesi bekleniyor.