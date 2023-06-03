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Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi

Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi

Spor Haberleri

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan, karşılaşmayı bitirdikten sonra VAR'dan bir pozisyon için çağrıldı ve oyunu yeniden başlattı. Atiba'nın gole çevirdiği penaltı ile Beşiktaş maçı 5-2 kazandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2 mağlup etti.

Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Beşiktaş 4-2 öndeyken 90+12'de maçı bitirdi. Ancak VAR'dan bir uyarı geldi. Pozisyonu inceleyen Bayarslan oyunu yeniden başlattı ve Beşiktaş penaltı kazandı.

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Beşiktaş'ta son maçına çıkan Atiba Hutchinson topun başına geçti. 40 yaşındaki efsane, vuruşu gole çevirdi ve Beşiktaş mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Bayarslan'ın kararı sahadaki yalnızca futbolcuları değil ekran başındaki izleyecileri ve medya mensuplarını da şaşırttı. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde şiddetli bir tartışma yaşanacak gibi gözüküyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Volkan Bayarslan Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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