Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiği üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.00'de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. - İSTANBUL