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Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Lugano maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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