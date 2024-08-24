Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenmanda, Lugano maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.