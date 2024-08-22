Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kaldı

(ANKARA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş, Stockhorn Arena'da Lugano ile karşı karşıya geldi. Saat 21: 30'da başlayan mücadelede Siyah-Beyazlılar deplasmanda İsviçre temsilcisi ile 3-3 berabere kaldı ve tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Beşiktaş'ın gollerini 21 ve 52. dakikalarda Gedson Fernandes ve 55. dakikada Al-Musrati kaydederken; Lugano'nun golleri Uran Bislimi (34'), Renato Steffen (56') ve Gabriel Paulista'dan (k.k. 63') geldi.

Beşiktaş ile Lugano arasındaki rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.