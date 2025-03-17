Beşiktaş Kulübü Ramazan İftarı Düzenledi

Beşiktaş Kulübü, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde Ankara'daki siyah-beyazlıları ile bir araya getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde iftar yemeği düzenlendi. Beşiktaş Kulübü, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine yüksek yargı, bakanlıklar, kamu kurum yöneticileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. - ANKARA