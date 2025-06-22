Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda kulübe ait projeler ve yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi maddeler oylanacak.
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenleniyor. Genel kurul divan başkanlığına Uğur Poyraz'ın seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla toplantı başladı.
Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla alakalı maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin maddeler oylanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor