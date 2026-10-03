Beşiktaş Kulübü’nün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, olağan idari ve mali genel kurulda yapılan oylama sonucu kulüpten ihraç edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü’nün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, olağan idari ve mali genel kurulda yapılan oylama sonucu kulüpten ihraç edildi.
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, olağan idari ve mali genel kurulda yapılan oylama sonucu kulüpten ihraç edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı