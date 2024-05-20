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Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı

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Beşiktaş Kulübü, Fransa'da silahlı saldırıya uğrayan futbolcusu Jean Onana için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Onana'nın saldırıyı yara almadan atlattığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, Fransa'da silahlı saldırıya uğrayan futbolcusu Jean Onana için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Onana'nın saldırıyı yara almadan atlattığı belirtilerek, "Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya Kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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