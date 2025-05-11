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Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Toplantısı Başladı
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Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. 27 bin 588 üye oy kullanırken, mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy yeni dönem için yarışıyor.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanabilecek.

Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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