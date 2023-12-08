Beşiktaş Kulübü, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar ve Yardımcılığına Emir Şiranlı'yı atadı
Beşiktaş Kulübü, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar, Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığına ise Emir Şiranlı'nın getirildiğini duyurdu. Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev alacaklardır.
Beşiktaş Kulübü, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar, Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığına ise Emir Şiranlı'nın getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'ya bağlı olarak görev alacaklardır. Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.