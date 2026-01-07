Haberler

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi. Ürkmezgil'in sağlık durumu 'stabil' olarak rapor edildi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ameliyat edildi.

Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

Öte yandan Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı