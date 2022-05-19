Beşiktaş, Konyaspor mesaisini sürdürdü - Haberler

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Beşiktaş, Konyaspor mesaisini sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Konyaspor mesaisini sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, antrenman öncesinde ay-yıldızlı bayrak etrafında bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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