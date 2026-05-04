Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapmayla başladı. İdman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Can Öcal