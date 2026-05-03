Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan orta ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı