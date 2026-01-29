Haberler

Beşiktaş'ta Yasin Özcan ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta Yasin Özcan ilk antrenmanına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Takımda, yeni transfer Yasin Özcan ilk kez antrenmana katıldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Siyah-beyazlılarda, Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrasında kadroya dahil edilen Yasin Özcan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım