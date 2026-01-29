Beşiktaş'ta Yasin Özcan ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Siyah-beyazlılarda, Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrasında kadroya dahil edilen Yasin Özcan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.