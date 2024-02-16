Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Tüpraş Stadyumu'nda Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL