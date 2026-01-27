Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. - İSTANBUL