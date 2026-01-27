Haberler

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına ara vermeden devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. - İSTANBUL

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

