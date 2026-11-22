Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı Vlahovic'in 2 golüyle 2-1 önde bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı. Beşiktaş'ın gollerini 10. ve 34. dakikalarda Vlahovic atarken, Konyaspor'un tek golü 42. dakikada Dompe'den geldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan
Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic
Goller: Dk.10 ve 34 Vlahovic ( Beşiktaş ), Dk. 42 Dompe (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Ndidi'nin pasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Vlahovic'in şutunda, top ağlara gitti: 0-1
18. dakikada Dompe'nin ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta, top az farka üstten dışarıya gitti.
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasına yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
34. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Ndidi'nin aşırtma pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
42. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün orta alandan pasında sağ kanattan topla hareketlenen Dompe'nin ceza sahası dışından şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.