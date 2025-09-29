Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Evindeki Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Kartal, aynı zamanda evindeki iyi gidişatını da sürdürdü. Beşiktaş, bu sezon rakiplerini konuk ettiği 3 karşılaşmayı da kazandı.

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u ve 5. haftada Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. - İSTANBUL