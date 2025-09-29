Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Evindeki Galibiyet Serisini Sürdürdü

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Evindeki Galibiyet Serisini Sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek evindeki galibiyet serisini devam ettirdi. Goller Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'dan geldi. Kartal, önümüzdeki Galatasaray derbisi öncesinde moral depoladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Kartal, aynı zamanda evindeki iyi gidişatını da sürdürdü. Beşiktaş, bu sezon rakiplerini konuk ettiği 3 karşılaşmayı da kazandı.

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u ve 5. haftada Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
