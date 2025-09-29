Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 ile Geçti

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi (Dk. 78 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 77 Cengiz Ünder), Rafa Silva (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 55 Jota Silva)

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 85 Serdar Dursun), Syrota, Muharrem Cinan, Keita (Dk. 71 Nonge), Show, Rivas (Dk. 78 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 79 Agyei), Churlinov (Dk. 46 Tarkan Serbest), Petkovic

Goller: Dk. 4 Rafa Silva, Dk. 10 Cerny, Dk. 90+3 Syrota??????? (kendi kalesine) ( Beşiktaş ), Dk. 50 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Jovanovic, Dk. 45 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 45+2 Gökhan Değirmenci (Yedek kulübesinde), Dk. 64 Rivas, Dk. 90 Serdar Dursun (Kocaelispor), Dk. 55 Gökhan Sazdağı ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.

50. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerindeki Keita'nın pasının ardından penaltı noktasının gerisinden düzgün bir şut çıkaran Tayfur Bingöl, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

75. dakikada sağdan gelişen atakta Cerny'nin kale önüne çevirdiği top ceza sahası sol çaprazına açıldı. Sol çaprazdan Jurasek'in yerden yaptığı ortaya Rafa Silva, altıpas içinde ayağının dışıyla vuruşunu yaparken kaleci Jovanovic, topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde Jota Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top savunmada Syrota'ya da çarptı ve gol çizgisini geçti: 3-1.

Beşiktaş, maçı 3-1 kazandı.