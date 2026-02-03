Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyha-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
