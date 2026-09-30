Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını sürdürdü, Vlahovic takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını sürdürdü, Vlahovic takımdan ayrı çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda Dusan Vlahovic fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı sahaya dönüş çalışması yaptı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 buçuk saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan futbolculardan Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.