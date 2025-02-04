Beşiktaş, Kırklarelispor'u Mağlup Ederek Kupada İkide İki Yaptı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Kırklarelispor'u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle kupada çıktığı 2 müsabakayı da 3 puanla kapatarak yoluna kayıpsız devam etti ve bir üst tura çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Kartal, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçta deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, gruptaki son maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL