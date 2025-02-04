Beşiktaş, Kırklarelispor'u Mağlup Ederek Kupada İkide İki Yaptı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kırklarelispor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki 2. maçını kazanarak bir üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Kırklarelispor'u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle kupada çıktığı 2 müsabakayı da 3 puanla kapatarak yoluna kayıpsız devam etti ve bir üst tura çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.
Kartal, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçta deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, gruptaki son maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL