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Beşiktaş, Kayserispor Maçına Taraftar Desteğiyle Uğurlandı

Beşiktaş, Kayserispor Maçına Taraftar Desteğiyle Uğurlandı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nden taraftarlarının tezahüratlarıyla coşkulu bir uğurlama gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kayseri'ye hareket etti. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, başarıyı taraftarlarla birlikte elde edeceklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden siyah-beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla coşkulu bir şekilde uğurlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ı, taraftarlar Nevzat Demir Tesisleri'nden tezahüratlarla uğurladı. Yaklaşık bin kişilik taraftar grubu, takım otobüsünün önünde toplanarak takımlarına destek verdi. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ile futbolculardan Mert Günok, Gedson Farnandes, Semih Kılıçsoy ve Joao Mario taratarlara üçlü çektirdi. Beşiktaş kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

"Taraftarlarımızla beraber başarıyı el birliğiyle elde edeceğiz

Tesislerin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Çok heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi. Bugün burada binin üzerinde Beşiktaş taraftarının pazar günü bu saatte takım uğurlamaya gelmesi hakikaten bizleri çok memnun ediyor. Hem ileriye dönük heyecanlandırıyor. Aslında çağrıyı kulübümüz yapmadı. Taraftarımız yaptı. Yani onu çok net ifade etmek istiyorum. Bu çağrıya da kulübümüzle hep beraber biz de onlarla beraber olmak istedik. Yarın önemli bir deplasmanımız var. Çok zor bir lig, her takım kendi gücünü ortaya koymaya çalışıyor, ama biz Beşiktaş olarak hem daha önceki futbolcularımız hem yeni gelen transferlerimiz ve öz kaynaktan çıkan futbolcularımızla iyi bir takım oluşturduk. Hep şunu söylüyoruz; saha içinde ne kadar güçlü olursak olalım biz camia olarak taraftarlarımızla beraber bu başarıyı el birliğiyle elde edeceğiz. Umut ediyorum ki dediğim gibi özlenen başarıları getirdiğimiz şampiyonlukla taçlandırdığımız bir sene olması için teknik heyet, taraftarlar, camia, futbolcular el birliğiyle bu mücadele içinde olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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