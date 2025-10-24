Haberler

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yoğun antrenmanlarla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın eşliğinde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.