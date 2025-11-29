Beşiktaş, Karagümrük Maçına Hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Takım, antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik uygulamalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor