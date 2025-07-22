Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acıbadem Fulya Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Ortak bölümlerde muayene edilen sporcular, akciğer ve efor testlerini tamamladı.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, oyuncular Buket Gülübay, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, İdil Naz Başcan, Yasemin Özel, Zeynep Sude Demirel ve Zeynep Üzen, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolüne girdi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor