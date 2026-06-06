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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Özge Nur Çetiner'i transfer etti

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında deneyimli orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Özge Nur Çetiner, kariyerinde Galatasaray Daikin, Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt SK, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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