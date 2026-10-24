Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. haftayı galibiyetle kapatıp 18 puana ulaştı

Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. haftayı galibiyetle kapatıp 18 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürürken bugün oynanan 6 müsabakada Giresun Sanayispor-Yüksekovaspor 0-13, Trabzonspor-1207 Antalyaspor 6-1 gibi sonuçlar alındı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı.
Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde bugün oynanan 6 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
Hakkarigücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Trabzonspor-1207 Antalyaspor: 6-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Sultanbeyligücü: 6-0
Fenerbahçe arsaVev-Haymanaspor: 5-0
Giresun Sanayispor-Yüksekovaspor: 0-13
Karademir Grup Kayseri-Safi MCL Bentonit Ünyespor: 0-0
Kaynak: AA