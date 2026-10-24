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Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. haftayı galibiyetle kapatıp 18 puana ulaştı

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürürken bugün oynanan 6 müsabakada Giresun Sanayispor-Yüksekovaspor 0-13, Trabzonspor-1207 Antalyaspor 6-1 gibi sonuçlar alındı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı.

Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bugün oynanan 6 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

Hakkarigücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Trabzonspor-1207 Antalyaspor: 6-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Sultanbeyligücü: 6-0

Fenerbahçe arsaVev-Haymanaspor: 5-0

Giresun Sanayispor-Yüksekovaspor: 0-13

Karademir Grup Kayseri-Safi MCL Bentonit Ünyespor: 0-0

Kaynak: AA
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