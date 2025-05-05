Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda Yeni İsim: Ayhan Avcı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda Yeni İsim: Ayhan Avcı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşma sağladı. Ömer Petorak da yardımcı antrenör olarak atandı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Ayhan Avcı ile Ömer Petorak'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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