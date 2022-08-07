Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Meltem Topaloğlu ile sözleşme imzaladı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Meltem Topaloğlu'nu kadrosuna kattı. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Meltem Topaloğlu'nu kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, 23 yaşında ve 1,78 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda yer alan Meltem, 2016-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Basketbol Takımı'nda görev aldı. Spor AA / Ercan Doğan basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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