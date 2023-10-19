Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Kangoeroes Mechelen'e mağlup oldu
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda Kangoeroes Mechelen'e 83-74 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş'ın ikinci maçında ilk mağlubiyeti yaşandı.
İSTANBUL, -
SALON: Heylen Vastgoed Basketcampus
HAKEMLER: Marion Ortis, Vojkan Zivkovic, Alfonso Iglesias Olivares
KANGOEROES MECHELEN: Aarnisalo 18, Resimont 25, Nauwelaers 8, Strautmane 3, Reese 16, Burrell 10, Gils, Denys, Kibedi, Guijt 3
BEŞİKTAŞ: Nogic 6, Evans 21, Lazic 4, Elif Bayram 9, Li 8, Krivacevic 21, Şuğranur Sönmez 5, Melek Uzunoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 50-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-59
5 FAULLE ÇIKAN: 36.33 Nogic (Beşiktaş)
Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Kangoeroes Mechelen'e 83-74 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 2'nci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş, gruptaki 3'üncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.