Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta galip geldi
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Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, EuroCup E Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Slovakya temsilcisi Slavia Banska Bystrica'yı 97-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 36 sayıyla Dana Evans oldu.
SALON: Besiktas Akatlar
HAKEMLER: Alin Faur, Mikheil Vartanov, Zoran Mitrovski
BEŞİKTAŞ: Lazic 12, Evans 36, Elif Bayram 9, Krivacevic 8, Nogic 21, Melek Uzunoğlu 4, Li 7, Şevval Kaplan, Zeynep Can
SLAVIA BANSKA BYSTRICA: Mujovic 9, Brabencova 10, Bogicevic 12, Simonovicova 5, Hruscakova 16, Holikova 2, Bura 10, Martiskova 5, Cruz, Kozakova
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
İLK YARI: 54-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-52
5 FAUL: Brabencova (Slavia Banska Bystrica)
Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, EuroCup E Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Slovakya temsilcisi Slavia Banska Bystrica'yı 97-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 36 sayıyla Dana Evans oldu.