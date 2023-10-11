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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta galip geldi

Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, EuroCup E Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Slovakya temsilcisi Slavia Banska Bystrica'yı 97-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 36 sayıyla Dana Evans oldu.