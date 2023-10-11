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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta galip geldi

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Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, EuroCup E Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Slovakya temsilcisi Slavia Banska Bystrica'yı 97-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 36 sayıyla Dana Evans oldu.

SALON: Besiktas Akatlar

HAKEMLER: Alin Faur, Mikheil Vartanov, Zoran Mitrovski

BEŞİKTAŞ: Lazic 12, Evans 36, Elif Bayram 9, Krivacevic 8, Nogic 21, Melek Uzunoğlu 4, Li 7, Şevval Kaplan, Zeynep Can

SLAVIA BANSKA BYSTRICA: Mujovic 9, Brabencova 10, Bogicevic 12, Simonovicova 5, Hruscakova 16, Holikova 2, Bura 10, Martiskova 5, Cruz, Kozakova

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

İLK YARI: 54-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-52

5 FAUL:  Brabencova (Slavia Banska Bystrica)

Beşiktaş Kadın Basketbol takımı, EuroCup E Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Slovakya temsilcisi Slavia Banska Bystrica'yı 97-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 36 sayıyla Dana Evans oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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