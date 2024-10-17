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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Benfica'yı Farkla Geçti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Benfica'yı Farkla Geçti
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FIBA EuroCup Kadınlar K Grubu 2. haftasında Beşiktaş, evinde Benfica'yı 90-55 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Dana Evans, 23 sayıyla maça damga vurarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

İSTANBUL,

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Haris Bijedic, Edison Gjoni, Balazs Meszaros

BEŞİKTAŞ: Hillsman 14, Lazic 5, Evans 23, Esra Güvenç 2, Winterburn 7, Elif Bayram 17, Fagbenle 6, Gizem Turan 2, Melek Uzunoğlu 14

BENFİCA: Faustino 4, Viana 2, Ivanovic 8, Ovner 9, Peixinho 3, Jourdain 10, Silva 7, Monteiro 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-11

DEVRE: 50-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-47

FIBA EuroCup Kadınlar K Grubu 2'nci haftasında Beşiktaş, evinde Portekiz ekibi Benfica'yı 90-55 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş'ta 23 sayıyla Dana Evans oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, 2'nci galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Benfica

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