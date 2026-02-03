Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Junior Olaitan, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Beninli futbolcu Junior Olaitan, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Göztepe'den Junior Olaitan ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İzmir'den kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Olaitan, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Beninli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL