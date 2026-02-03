Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Junior Olaitan, İstanbul'a geldi
Beşiktaş, Göztepe'den transferi için prensip anlaşmasına vardığı Beninli futbolcu Junior Olaitan'ı sağlık kontrolü için İstanbul'a davet etti. 23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Göztepe'den Junior Olaitan ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İzmir'den kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Olaitan, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
Beninli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL