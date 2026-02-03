Haberler

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Junior Olaitan, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Junior Olaitan, İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Göztepe'den transferi için prensip anlaşmasına vardığı Beninli futbolcu Junior Olaitan'ı sağlık kontrolü için İstanbul'a davet etti. 23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Beninli futbolcu Junior Olaitan, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Göztepe'den Junior Olaitan ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İzmir'den kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Olaitan, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Beninli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da