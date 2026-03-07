Haberler

Beşiktaş'ın evindeki yenilgisizlik serisi bitti

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak sahasındaki son 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın bu serisi Galatasaray yenilgisiyle sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların evindeki yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Kartal, derbiye kadar Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı son 7 maçta rakiplerine 3 puan izni vermemişti.

Bu süreçte siyah-beyazlı takım; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'ye karşı da galip geldi. - İSTANBUL

