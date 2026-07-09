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Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş’ın 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Salih Özcan, detaylı sağlık kontrollerinden geçerek akciğer ve efor testlerini tamamladı.

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ'IN bugün 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Salih Özcan, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Özcan; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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