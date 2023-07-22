Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey'den açıklamalar

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, stoper olarak oynamayı tercih ettiğini söyleyerek, "Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım" dedi. İstanbul'a gelmeden önce bilgi aldığını dile getiren Ganalı oyuncu, "Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, stoper olarak oynamayı tercih ettiğini söyleyerek, "Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım" dedi. İstanbul'a gelmeden önce bilgi aldığını dile getiren Ganalı oyuncu, "Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, kulübün sosyal medya kanalına özel açıklamalarda bulundu. Rachid Ghezzal ile yeniden aynı takımda forma giyeceği için mutlu olduğunu dile getiren Amartey, "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten büyük keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş Stadyumu çok güzel bir stat ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum. Kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. İngiltere'de onlara karşı oynama fırsatı bulmuştum. Onların nasıl oynadığını biliyorum. Şimdi Rachid Ghezzal ile aynı takımda mücadele edeceğiz. Leicester'da Rachid Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığımız vardı. Daha önce söylediğim gibi, onunla konuşmuştum. Onu aradım ve kulüp hakkında bilgi aldım. Onunla tekrar buluştuğum için mutluyum. Bizim için iyi bir fırsat olacak" dedi.

"Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım"

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendis,i ile ilgili vereceği karar saygı duyacağını söyleyen Amartey, "Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım. Kendimi stoper olarak daha iyi hissediyorum. Ancak ben nerede oynadığıma takılmam. Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım" şeklinde konuştu.

Yıldız oyuncu, "Gana'da çocukken sana yardım eden bir kişiye, yıllar sonra bir araba hediye ettiğin haberleri çıktı. Bu haberler doğru mu?" sorusu üzerine ise "Evet bu haber doğrudur. 12 yaşımdayken Gana'da futbol koçumdu. İyi bir insandı, çünkü Afrika'da birilerinin size yardımcı olması oldukça zordur. Gençken bana çok yardımcı oldu, yapabileceği her şeyi yaptı. O yüzden ona bir araba hediye ettim" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023