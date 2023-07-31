Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic şampiyonluk için geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, siyah-beyazlı takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu, "İyi hissediyorum. Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Takım arkadaşlarım ve hocamla buluşmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.