Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer ettiği Amir Murillo'yu sağlık kontrolünden geçirdi. Kontroller Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapıldı ve çeşitli bölümlerde muayeneler gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontroller kan tetkikleriyle başladı.
Murillo daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Panamalı oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor