Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı. İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

