Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakibi Belli Oldu

Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde bu turda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.

Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. - İSTANBUL