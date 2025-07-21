Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakibi Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda, Rangers ile Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde bu turda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle mücadele edecek.

Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor

Bunu kimse beklemiyordu! 2 yıllık imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.