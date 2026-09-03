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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı: Rashica ve Hekimoğlu yok

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı: Rashica ve Hekimoğlu yok
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması için UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku'ya yer verdi. Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlıların listesinde kaleciden forvete kadar birçok önemli isim bulunuyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kendilerine yer buldu.

Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

B Listesi: Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Ahmet Bircan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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