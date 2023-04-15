Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosunda N'Koudou sürprizi! 2.5 ay sonra geri döndü

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda, Kevin N'Koudou yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından kafileye dahil edildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

5 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç kadroya dahil edilmedi. Bunun dışında Atiba ve kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

N'KOUDOU SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesinde sürpriz bir isim de yer aldı. Kevin N'Koudou yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosunda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Kevin N'Koudou