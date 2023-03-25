Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı. Kürsüde bilgilendirme yapan Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, "Biz banka ve kasadaki paraları düşerek net borcu açıklıyoruz. Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var." dedi.

Beşiktaş'ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ VAR

Tiryaki, Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi. Tiryaki yaptığı açıklamada, "Biz banka ve kasadaki paraları düşerek net borcu açıklıyoruz. Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var. Bugün mali olarak mükemmel bir tablo var demiyoruz ancak kötüye gidiş yada finansal borcun artışı yavaşlamış durumda. Varlıklarımız, borçlarımızı daha karşılayabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Üye sayısını da açıklayan Tiryaki, "Beşiktaş'ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplamda 22 bin 221 aktif üyesi bulunuyor. Bu süreçte 229 tane de yeni divan kurulu üyemiz oldu. 260 milyon TL'lik geçen seneki UEFA gelirleri bu sene yok. Beşiktaş, planlamasını sadece şampiyon olacakmış gibi yapmaması gerekiyor. 1 sene şampiyon oluruz ama Beşiktaş'ın geleceğini karartabiliriz. O yüzden Beşiktaş'ın geleceğine yönelik çalışmamız gerekiyor." dedi.