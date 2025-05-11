Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

Tarife savaşlarında ateşkes! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardı
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar

Beşiktaş'ın Rafa Silva'sından Gol Dalgası

Beşiktaş'ın Rafa Silva'sından Gol Dalgası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederken, Rafa Silva ligdeki son 4 maçta 3 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon hücum hattının en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında attığı golle ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında müsabakanın 29. dakikasında ağları havalandırarak takımının maçtaki ilk golünü attı. Bu sezon performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rafa, ligde oynadıkları son 4 mücadelede 3 kez havalandırmayı başardı.

Rafa Silva, 32. haftada Göztepe, 33. haftada ise Atakaş Hatayspor filelerini 1'er kez havalandırmayı başarmıştı.

Adana temsilcisi karşısında maça 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

Beşiktaş yıldızlarıyla şov yaptı! Avrupa umutlarını artırdı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.