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Beşiktaş'ın kovduğu Van Bronckhorst işsiz kalmadı

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Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi UEFA oldu. 2 aydır boşta olan Hollandalı teknik adam, UEFA ile anlaştı ve maç analisti olarak görev yapacak.

Son olarak Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve daha sonra takımdan gönderilen Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi netleşti.

UEFA'DA İŞE BAŞLADI

2 aydır boşta olan Hollandalı teknik adam UEFA ile anlaştı ve imzayı attı. Maç analisti olan Bronckhorst, UEFA için maçları takip edecek ve analiz toplayacak.

20 MAÇTA 10 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş macerası 178 gün süren Giovanni van Bronckhorst, sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlamıştı. Daha sonrasında ise beklenen performansı gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın kovduğu Van Bronckhorst işsiz kalmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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