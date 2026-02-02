Haberler

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

